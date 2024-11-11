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Законодательство РК

Экстрадированный из России преступник предстанет перед судом в Казахстане

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 09:14 Фото: pexels
Из России экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. Об этом 11 ноября 2024 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2023 года в Павлодаре было совершено разбойное нападение с применением насилия, в ходе которого злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на своего знакомого.

Они избили потерпевшего до потери сознания и завладели его имуществом на сумму около 200 тысяч тенге. Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Один из соучастников преступления уже осужден к 5 годам лишения свободы, а второй, скрывшийся от правосудия, был объявлен в международный розыск.

"В апреле 2024 года его задержали в Тюмени и экстрадировали в Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Согласно уголовному законодательству, за совершение разбойного нападения с применением насилия подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

На днях, 9 ноября, в Генпрокуратуре рассказали, как используют информационные технологии при розыске преступников и должников.

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