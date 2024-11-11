Экстрадированный из России преступник предстанет перед судом в Казахстане
По данным ведомства, в августе 2023 года в Павлодаре было совершено разбойное нападение с применением насилия, в ходе которого злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на своего знакомого.
Они избили потерпевшего до потери сознания и завладели его имуществом на сумму около 200 тысяч тенге. Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.
Один из соучастников преступления уже осужден к 5 годам лишения свободы, а второй, скрывшийся от правосудия, был объявлен в международный розыск.
"В апреле 2024 года его задержали в Тюмени и экстрадировали в Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Согласно уголовному законодательству, за совершение разбойного нападения с применением насилия подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
На днях, 9 ноября, в Генпрокуратуре рассказали, как используют информационные технологии при розыске преступников и должников.