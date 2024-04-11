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Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Таза Қазақстан"

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:18 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан". Первая неделя этой кампании, которая длится 5 недель, называется" Чистый край". Эту инициативу с радостью приняли любители природы Туркестанской области и приступили к работе.

Глава региона Дархан Сатыбалды, участвовавший в экологической акции, высадил деревья в парке активного отдыха. Опубликовал свое обращение в поддержку новой акции. Он отметил, что патриотизм начинается с чистоты, что каждый человек обязан садить деревья, сохранять чистоту родного края, защищать природу.

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Как сообщил аким области, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича в стране стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан", отметив, что эту инициативу с радостью восприняли любители природы Туркестанской области.

"Сегодня мы встретились на важном экологическом мероприятии. Ведь в нашем регионе очень много активных, патриотичных граждан. В Туркестанской области мы начали акцию "Чистый край – Туркестан". В связи с этим с прошлой недели начаты работы по уборке, озеленению районов, городов. Это не месячная кампания. Наша цель – сохранить чистоту, сделать посев деревьев, цветов жизненным навыком. Даны конкретные поручения ответственным за эту сферу управлениям, акимам районов, городов, коммунальным учреждениям. Выделена спецтехника, ресурсы. Мы еще больше преобразим Туркестан в рамках акции "Таза Қазақстан". Мы можем себе это позволить", – сказал аким области Дархан Сатыбалды.

Цель республиканской акции – формирование экологической культуры, привитие любви населения, молодежи к природе.

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

С начала акции в области очищено 1500 улиц и более 33 тысяч тротуаров, вывезено 850 тонн мусора. Также побелено более 140 тыс. деревьев, высажено около 138 тыс. саженцев. Кроме того, очищено 275 парков и скверов, 192 детских и спортивных площадки. В этих мероприятиях приняли участие 279 единиц техники и более 15 тысяч человек.

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

С 10 апреля по 11 мая в Туркестанской области пройдет акция "Чистый край – Туркестан". Каждую неделю будут проводиться экологические мероприятия в различных направлениях. В акции, охватывающей все районы и города области, может принять участие каждый житель и гость области.

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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