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Из-за чего ухудшилась паводковая ситуация в ЗКО, рассказал Нуржигитов

ЗКО, паводки, причина, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:19 Фото: акимат ЗКО
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов приехал в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минводы и ирригации РК 11 апреля, он следит за работами по безопасному пропуску паводковых вод, регулированию уровня рек и сбору талой воды в водохранилищах.

"На сегодня четыре водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы наполнены на 67%, четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 90%, а три водохранилища по реке Большой Узень – на 57%", – сообщили в ведомстве.

Процесс по безаварийному пропуску паводковых вод контролируют специалисты местного филиала "Казводхоза". Все водохранилища, находящиеся в ведении предприятия, наполнены на 74%, это 374 млн кубометров воды.

"На ухудшение паводковой ситуации в регионе повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек ЗКО оказалось выше среднемноголетних значений на 71-133%. Во-вторых, промерзание почвы тоже оказалось выше прошлогодних показателей, а на поверхности почвы образовались ледяные корки толщиной до 6,6 см. Отмечу, что в данный момент идет круглосуточная работа по безопасному пропуску паводковых вод", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее мажилисмен Сергей Пономарев назвал причины наводнения в ЗКО.

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