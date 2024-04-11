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Массово покидают город: в Атырау прокомментировали видео с вокзала

Атырау, жители покидают город, комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 15:36 Фото: rail-news.kz
В соцсетях распространяют видео с большим скоплением людей на ж/д вокзале в Атырау. Автор утверждает, что это жители бегут из города из-за режима ЧС и возможных потопов, сообщает Zakon.kz.

Однако это не так. Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 11 апреля объяснил снятую на видео ситуацию. 

"Автор видео ввел в заблуждение местных жителей, распространив ложную информацию о том, что жители массово покидают город", – говорится в сообщении штаба. 

Там пояснили, что накануне, 10 апреля, на станцию одновременно прибыли четыре поезда:

  1. поезд с вахтовыми работниками из Кульсары;
  2. бесплатный поезд из пяти вагонов Атырау – Кульсары;
  3. поезд в Акколь (Курмангазинский район)
  4. поезд до Алматы.

"После отправления поездов перроны станции стали менее людными. В настоящее время на вокзале нет суеты", – сообщили в Оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям.

Там просят не распространять дезинформацию.  

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