Более 1 тыс. скворечников: все больше алматинцев присоединяются к кампании "Алматы – наш общий дом"

В Алматы продолжается кампания "Алматы – наш общий дом". Она объединила жителей города и бизнес-сообщество. Алматинцы сажали деревья ко Дню влюбленных, заботились о ветеранах, ремонтировали детские и спортивные площадки, активно участвовали в конкурсах и акциях по обустройству города.

Во время второй недели кампании под названием "Наш город – наш двор, наш дом" в связи с большим количеством обращений были определены локации для участия инициативных горожан. При помощи районных акиматов местные жители отремонтировали и покрасили детские и спортивные площадки, высадили саженцы во дворах многоквартирных домов, а также очистили от мусора овраги, логи и русла рек. К уборке присоединились известные спортсмены, артисты и общественные деятели. Всего совместно с локальными сообществами проведена уборка на 3618 дворовых территориях (всего в городе – 4020 дворов).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проявившие интерес жители города получили 3 тыс. саженцев для озеленения участков и внутридомовых территорий, всего с начала кампании высажено более 10 тыс. деревьев лиственных пород. Желающим покрасить забор, скамейку, беседку со стороны акимата Алматы выдано 1,5 тыс. литров лакокрасочных материалов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Неравнодушные горожане не остались в стороне от призыва помочь пожилым людям. В рамках акции "Помоги ближнему" активными гражданами и волонтерами оказана помощь 98 нуждающимся, в их числе ветераны ВОВ, одиноко проживающие пенсионеры и лица с ограниченными возможностями. Волонтеры навели порядок в их садах и дворах, поучаствовали в обрезке деревьев и выносе мусора, восстановлении и покраске заборов частных домов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках акции "Обменяй мусор на кофе/снэк" дети и взрослые сдали 737 кг вторсырья (138 кг пластика, 95 кг алюминия, 210 кг макулатуры, 294 кг стекла). Акция будет продолжаться до 8 мая текущего года.

Во всех учебных заведениях прошел фестиваль ландшафтного дизайна "Оазис школьного двора": дети посадили более 500 деревьев. В рамках школьного челленджа "Подарим дом птицам" изготовлено более 1 тыс. скворечников. Их установили во дворах школ, в парках и скверах.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Силами студенческой молодежи вузов (КазНУ им. аль-Фараби, ЕТУ, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, АУЭС, КазНПУ им. Абая, КазАДИ им. Л. Б. Гончарова, КБТУ, АГЭУ) благоустроено и очищено 8 тыс. кв. м территории.

Представителями молодежных и волонтерских организаций запущено 10 экологических акций ("Социальная мастерская", "Сдай батарейку – сохрани почву", "ЭкоСорт: вместе за чистый город" по раздельному сбору пластиковых, стеклянных и бумажных материалов в специально организованные пункты для дальнейшей передачи в переработку, "Чистые игры" по очистке территорий в соревновательном формате, "Обменяй мешок мусора на килограмм яблок", "Дерево жизни: посади своё дерево" и др.).

Объектами частного предпринимательства запущен эко-челлендж по уборке прилегающих территорий. В нем приняли участие различные предприятия, заводы, рынки, торгово-развлекательные центры, автосалоны и др.

В роще Баума прошел плоггинг – забег, совмещенный со сбором мусора. Более 500 активистов спортивного бегового сообщества города поддержали кампанию, очистив излюбленное место отдыха от мусора. В парке "Гулдер" впервые открылась аллея молодоженов, где новобрачные высадили около 30 саженцев лиственного вяза.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала кампании "Алматы – наш общий дом" произведена мойка более 1700 остановочных комплексов, 249 светофорных объектов и 3580 стояков дорожных знаков, дезинфекция и мойка 787 контейнерных площадок, подъем 720 люков, покрашено 3248 скамеек и 6450 уличных урн, а также ликвидирована несанкционированная реклама и локально очищена территория 120 объектов (медучреждений, школ, библиотек и т. д.). Проводятся работы по текущему (ямочному) ремонту на магистральных улицах улично-дорожной сети города, на сегодня отремонтировано более 26,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Алматинцы и гости города смогут принять самое активное участие в благоустройстве мегаполиса до конца кампании 8 мая. С 22 по 28 апреля состоится массовая уборка от мусора и посадка деревьев в горах, на набережных рек и водоемов, а также в парках и скверах города. В этот же период в Алматы стартует акция "Чистые фасады", по которой будут очищены фасады административных объектов коммунальной собственности, зданий коммерческих структур и жилых домов.

Вся информация о кампании "Алматы – наш общий дом" размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.