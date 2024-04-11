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Где и когда в Атырау ждут большую воду

Атырау, когда придет большая вода, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:55 Фото: штаб по ЧС Атырауской области
В акимате Атырауской области рассказали, когда и в каком объеме придет большая вода в Атырау, сообщает Zakon.kz.

На вопрос о датах начала весеннего паводка 11 апреля на брифинге в оперативном штабе ЧС Атырауской области ответил заместитель акима области Жасулан Бисембиев.  

"По этому вопросу существует широкий спектр мнений, от катастрофических до оптимистичных. Различаются точки зрения как экспертов, так и обычных граждан. Мы, как государственный орган и оперативный штаб, опираемся на данные одного источника информации для прогнозирования и планирования нашей работы – это государственное учреждение "Казгидромет", – сказал спикер.

Предприятие, по его словам, ежедневно предоставляет сводки и прогнозы, согласно которым ожидается, что уровень воды в реке Урал после начала паводка достигнет шести метров.

"Все наши мероприятия вдоль реки Жайык и по дамбам планируются с учетом этого прогнозируемого уровня воды и с некоторым запасом, чтобы обеспечить надежную защиту от паводков. Что касается сроков, то, согласно данным "Казгидромета", пик паводка прогнозируется в период с 20 по 25 апреля", – сказал Жасулан Бисембиев.

Что касается того, откуда и куда придет большая вода, то спикер сообщил, что река Урал течет к городу с севера на юг.

"Есть риски подтопления таких населенных пунктов, как Бесикти, Алмалы и Береке. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. В настоящее время на этих участках ведутся работы по возведению двух защитных линий", – заключил замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

На сегодня в Атырау и его пригороде возведено 58,5 км отвалов. В берегоукрепительных работах задействовано 820 единиц техники, 2225 госслужащих и 3354 волонтера.

11 апреля премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости максимальной мобилизации сил и средств по Уральску и Атырау. 

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