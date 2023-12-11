Атырау без воды: водоснабжение восстановили спустя почти сутки

Работы по восстановлению подачи воды в дома жителей Атырау полностью завершены и водоснабжение в городе восстановлено вечером 10 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

Около 16 часов 10 декабря власти Атырауской области сообщили, что все неполадки на водозаборе Атырауского водоканала устранены и подача в дома воды восстановлена. На восстановительные работы по устранению шуги, которая мешала водозабору на реке Жайык, ушло чуть менее суток.

"Полномасштабные ремонтно-восстановительные работы на водоочистных сооружениях начались поздно вечером 9 декабря и беспрерывно продолжались до полной нормализации ситуации. В воскресенье, 10 декабря, к 16:00 часам силами работников "Атырау облысы Су Арнасы" и водолазов специализированного предприятия, работавших без перерыва в сложных погодных условиях, все водоочистные сооружения были полностью очищены от шуги". Пресс-служба акимата Атырауской области





Как сообщили в акимате, некоторое время заняли работы по восстановлению давления в системе водоснабжения.





Фото: пресс-служба акимата Атырауской области





9 декабря ориентировочно в 23:30 по местному времени КГП "Атырау облысы Су Арнасы" приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод. Как отметили в водоканале, такая ситуация с образованием плотной массы в шуги в реке не наблюдалась давно, порядка 20 лет.