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Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами для круглосуточного наблюдения за паводками

Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами для круглосуточного наблюдения за паводками, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 22:45 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил работу Оперативного штаба.

Местное предприятие АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" снабдило штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления.

Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами для круглосуточного наблюдения за паводками, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 22:45

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр поручил использовать технологические возможности и начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени.

дроны, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 22:45

Фото: primeminister.kz

Заслушав доклад о проделываемой работе, вице-премьер отметил, что необходимо активно задействовать разведывательный дрон для проведения фотографирования местности и моментальной передачи данных в 2D-формате на карту с внутренней радиосвязью.

"Вода уже пришла в город, поэтому нужно обеспечить постоянное дежурство. Все мобильные группы должны быть в полной готовности. Те группы, которые работают на местах, сразу оперативно должны докладывать обстановку. Если остались несознательные граждане, которые не могут понять всю серьезность угрозы паводков, поручаю повторно проверить все населенные пункты, где была проведена эвакуация. Необходимо убедиться, что все люди находятся в безопасности", — поручил Роман Скляр.
Роман Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 22:45

Фото: primeminister.kz

Первый вице-премьер подчеркнул, что все мобильные бригады, спецтехника, дополнительные погрузчики, инертные материалы должны быть наготове для ликвидации переливов.

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