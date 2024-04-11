Полутораметровую дамбу возвели в Петропавловске для защиты стратегического объекта

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 11 апреля в Северо-Казахстанской области проверил готовность дамбы на стратегическом объекте, сообщает Zakon.kz.

Во время рабочего объезда зон высокого риска подтопления населенных пунктов СКО вице-премьер заслушал доклады о завершении строительства дамб в поселках Кожевенный и Заречный. Роман Скляр также проверил готовность укрепления рвов и обвалочных работ в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева. А также обороноспособность дамбы на стратегическом объекте – насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су", которое снабжает питьевой водой город Петропавловск, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Фото: primeminister.kz

По поручению первого заместителя премьер-министра насосную станцию защитили дамбой высотой 1,5 метра, длиной 450 метров.

"Важно проверять качество подачи питьевой воды в город. Специальная лаборатория должна брать пробы, исследовать и докладывать о качестве воды каждые два часа. С приходом паводка пригодность воды может снизиться. Нужно обеспечить бесперебойную работу жизнеобеспечения города", – распорядился Роман Скляр.





Фото: primeminister.kz

Он оценил объем проделанных противопаводковых работ и заслушал отчет об организации снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру. В том числе и о процессе минимизации возможного ущерба от рисков сильного подтопления с учетом обновленного прогноза прилива большой воды.



10 апреля аким СКО обратился к жителям региона в связи с надвигающейся большой водой.