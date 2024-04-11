Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полутораметровую дамбу возвели в Петропавловске для защиты стратегического объекта

СКО, защитная дамба, Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:07 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 11 апреля в Северо-Казахстанской области проверил готовность дамбы на стратегическом объекте, сообщает Zakon.kz.

Во время рабочего объезда зон высокого риска подтопления населенных пунктов СКО вице-премьер заслушал доклады о завершении строительства дамб в поселках Кожевенный и Заречный. Роман Скляр также проверил готовность укрепления рвов и обвалочных работ в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева. А также обороноспособность дамбы на стратегическом объекте – насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су", которое снабжает питьевой водой город Петропавловск, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

СКО, защитная дамба, Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:07

Фото: primeminister.kz

По поручению первого заместителя премьер-министра насосную станцию защитили дамбой высотой 1,5 метра, длиной 450 метров.

"Важно проверять качество подачи питьевой воды в город. Специальная лаборатория должна брать пробы, исследовать и докладывать о качестве воды каждые два часа. С приходом паводка пригодность воды может снизиться. Нужно обеспечить бесперебойную работу жизнеобеспечения города", – распорядился Роман Скляр.

СКО, защитная дамба, Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:07

Фото: primeminister.kz

Он оценил объем проделанных противопаводковых работ и заслушал отчет об организации снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру. В том числе и о процессе минимизации возможного ущерба от рисков сильного подтопления с учетом обновленного прогноза прилива большой воды.

10 апреля аким СКО обратился к жителям региона в связи с надвигающейся большой водой.

Читайте также

Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Закон о бытовом насилии, Казахстан, лишение родителей прав
Закон о бытовом насилии: начнут ли казахстанцев массово лишать родительских прав
600 человек вернулись из эвакуационных пунктов на юг Костанайской области
600 человек вернулись из эвакуационных пунктов на юг Костанайской области
Ирина Капитанова
Скляр Роман Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: