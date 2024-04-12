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Законодательство РК

МЧС о селезащитной плотине в Алматы: Есть угроза жизни около 30 тыс. жителей

плотина, Алматы, угроза жизни, река Аксай, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 08:59 Фото: Казселезащита
В МЧС РК 12 апреля прокомментировали уголовное дело в отношении сотрудников компании, строившей селезадерживающую плотину в бассейне реки Аксай", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне "Аксай" выявил определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы).


"В связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством "Казселезащита" по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации", – сообщили в МЧС.

11 апреля в АФМ сообщили, что ответственных лиц ТОО, реализовывавшего проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай", подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге. 

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