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Законодательство РК

В "Казселезащите" прокомментировали информацию об угрозе жизни 30 тыс. алматинцев

Алматы, сель, угроза, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 13:19 Фото: Казселезащита
В ГУ "Казселезащита" 12 апреля отреагировали на сообщение МЧС РК по поводу качества селезадерживающей плотины в бассейне "Аксай", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в организации, обстановка на реке Аксай, выше строящейся плотины, спокойная, селевой опасности нет.

"Угрозы для жизни и здоровья жителей нет. Специалистами "Казселезащиты" ведется постоянное наблюдение за уровнем воды на гидрологических постах", – сообщили в ГУ. 

Отмечается, что в настоящее время моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется. Водный поток реки Аксай беспрепятственно транзитом проходит через водопропускные сооружения, скопления воды в чаше селехранилища нет.

"Селевая обстановка находится под постоянным контролем специалистов ГУ "Казселезащиты", – заверили в госучреждении.

Там также сообщили, что целью разработки проекта селезадерживающей плотины на реке Аксай является инженерная защита от селевых потоков расположенных ниже объектов, расположенных вдоль русла реки Аксай, защита жизни людей, защита хозяйствующих объектов, находящихся в селеопасной зоне. В зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей. Кроме этого, летом и в выходные дни в селеопасной зоне одновременно может находиться более 5 тысяч человек – отдыхающие и обслуживающий их персонал.

"В настоящее время строительство плотины приостановлено, объект законсервирован в 2023 году. С подрядной организацией ведутся судебные разбирательства по несоответствию фактически построенных сооружений с проектными данными", – заключили в ГУ "Казселезащита".

Утром 12 апреля в МЧС объяснили, почему АФМ начало следствие в отношении компании, строившей селезадерживающую плотину в бассейне "Аксай". Так, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов при ее инспектировании выявил определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы).

Ирина Капитанова
Алматы Казселезащита
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