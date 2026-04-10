Общество

"Таза Қазақстан": в Актобе прошла масштабная акция "Таза қала"

акция "Таза Қазақстан", Актобе, жители, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:42
В Актобе в рамках общенациональной инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева "Таза Қазақстан" продолжается двухмесячная акция чистоты.

Она проходит на системной основе: еженедельно жители региона, сотрудники учреждений и предприятий, представители бизнеса, волонтеры и студенты выходят на санитарную очистку и благоустройство, внося вклад в развитие родного края.

Сегодня в Актобе в рамках этой инициативы под лозунгом "Таза қала" состоялась очередная масштабная экологическая акция. К ней присоединились молодежь, представители неправительственных организаций и активные горожане. Участники очистили от мусора улицы и общественные пространства, а также провели работы по благоустройству территорий, уходу за зелеными насаждениями и ликвидации несанкционированных свалок.

Руководитель городского Молодежного ресурсного центра Алишер Садык отметил, что подобные акции играют важную роль в формировании культуры чистоты и ответственности.

"Такие инициативы – это реальное проявление гражданской позиции и заботы о родной земле. Проекты, реализуемые в рамках "Таза Қазақстан", формируют экологическое сознание общества и постепенно становятся частью повседневной культуры. Чистота – это не только внешний порядок, но и отражение внутренней культуры человека. Забота об окружающей среде – общий долг каждого. Особенно важно, что молодежь активно участвует в этих мероприятиях, демонстрируя свою ответственность за будущее страны", – подчеркнул он.

За две недели с начала двухмесячной акции в регионе участие в субботниках приняли более 32 тысяч человек. В порядок приведены улицы, парки и скверы, выявлено и ликвидировано свыше 1200 несанкционированных свалок. В общей сложности вывезено более 680 тысяч тонн отходов.

Подобные масштабные акции не только улучшают внешний облик региона, но и способствуют формированию экологической культуры, укреплению общественной ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

Динара Халдарова
