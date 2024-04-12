К чему может привести внедрение единого Центра учета ставок в Казахстане

В Казахстане активно обсуждается идея создания Центра учета ставок – органа, призванного следить за законностью операций. Однако представители легального игорного бизнеса высказываются против этой инициативы. Zakon.kz попытался разобраться, зачем ЦУС нужен и почему его критикуют.

Что такое ЦУС

Это своего рода посредник между букмекерами, либо казино и государством. В случае появления подобного центра конторы не смогут принимать деньги и выплачивать выигрыши без его контроля.

Государственные полномочия у частной компании

Согласно текущей предлагаемой концепции, Центр учета ставок – не государственный орган, а юридическое лицо, которое выберут посредством "открытого конкурса".

Представители Министерства туризма и спорта ранее сообщали, что ЦУС, как независимое лицо, сможет повлиять на деятельность букмекерских контор в части "обеспечения 100%-ной прозрачности денежных потоков и, соответственно, увеличения сумм уплачиваемых налогов в бюджет за счет выведения из тени скрываемых букмекерскими конторами оборотов".

Вместе с тем центр в случае его создания будет следить и за соблюдением законных требований к характеристикам клиентов заведений, таких как: соответствующий возраст, отсутствие государственных должностей, обладателям которых азартные развлечения не разрешены, или самоограничений.

Противников инициативы смущает, что в случае создания ЦУС частная компания получит полномочия, равносильные государственным рычагам управления.

Существующие механизмы

В Казахстане законодательно закреплена возможность установки самостоятельных ограничений на участие в азартных играх. Граждане, осознав, что их увлеченность ставками, картами или рулетками стала слишком сильной, могут подать заявление и запретить себе участие в азартных играх на срок от шести до 12 месяцев. Соответственно, представители легального бизнеса ограничивают таким гражданам доступ к азартным играм.

Этот механизм действует в стране с 2020 года. Гражданам предоставили возможность подать заявление о самоограничении не только на месте, но и через приложение eGov. Таким образом, человек лишается возможности обслуживаться во всех организациях игорного бизнеса.

Также лицензированные площадки обязаны фиксировать ИИН игрока, каждую его ставку и выигрыш. Эта информация попадает в общую базу данных, а оттуда – в руки уполномоченного органа. Денежные потоки отслеживает Агентство по финансовому мониторингу, регулярные поступления в казну – налоговые органы. Действительно ли необходим посредник между бизнесом и государством?

Безопасность данных

В марте 2024 года казахстанцев потрясла еще одна масштабная утечка персональных данных в сеть. Вину за нее вменили микрофинансовой организации, частной компании.

В случае появления ЦУС в ныне предлагаемом варианте он получит доступ к персональным данным казахстанцев. Как будет обеспечиваться их сохранность и безопасность – вопрос крайне острый.

Плюсы и минусы

Представители лицензированных игорных площадок платят в казну налоги, ведут благотворительную деятельность, вкладываясь в развитие спорта в Казахстане. Если инициатива с ЦУС будет реализована, легальный бизнес станет менее выгодным, так как центр будет взимать комиссии с участников рынка. Озвучиваются мнения, что это приведет к увеличению количества "подпольных" букмекеров и казино, что может усугубить проблему лудомании, остро стоящей сегодня перед казахстанцами. Рост зависимых от азартных игр людей станет еще сложнее контролировать.

Кроме того, уход "в тень" легальных участников рынка – неизбежное уменьшение налоговых поступлений (в 2023 году только от букмекерской отрасли в госказну поступило порядка 110 млрд тенге налогов). Обсуждения вокруг возможного внедрения ЦУС явно тревожат этот рынок. Так, по данным finprom.kz, оборот в сфере организации азартных игр и заключения пари в Казахстане с 2022 по 2023 год сократился почти вдвое.