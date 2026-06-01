В МИД прокомментировали слухи о центрах для беженцев в Казахстане

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 1 июня 2026 года на брифинге ведомства прокомментировал публикацию о возможном создании в Казахстане центров содержания беженцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию о том, что в Евросоюзе якобы обсуждается возможность создания в Казахстане центров содержания беженцев в обмен на упрощение визового режима.

"Насколько мне известно, таких переговоров нет. Мы проводим с европейской стороной переговоры об упрощении визовых требований для наших граждан. Это идет вкупе с соглашением о реадмиссии. Но само соглашение о реадмиссии означает несколько иное: если гражданин выехал из нашей страны незаконно, мы обязуемся принять его обратно", – озвучил Ерлан Жетыбаев.

20 мая 2026 года МИД Казахстана сообщал о новых правилах въезда в страны Шенгена.