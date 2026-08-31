Азартный бизнес под контролем: что изменилось с запуском ЕСУ в Казахстане

Генеральный директор Центра мониторинга и анализа азартных игр Базыл Нурмет поделился мнением с Zakon.kz о том, почему запуск Единой системы учета ставок (ЕСУ) стал важным этапом в регулировании азартного бизнеса в Казахстане и как цифровой контроль помогает защищать граждан.

Зачем государству понадобился единый цифровой контроль

Государство впервые взяло игорный рынок под полный цифровой контроль, когда стартовал запуск Единой системы учета ставок (ЕСУ) весной 2026 года.

Долгое время азартные игры оставались одной из самых болезненных социальных проблем Казахстана. Лудомания разрушала семьи, втягивала людей в долговую спираль, подрывала доверие к институтам и становилась питательной средой для теневых финансовых потоков. Масштаб социального явления был таков, что оно перестало быть частной бедой отдельных граждан – оно стало угрозой общественной устойчивости и национальной безопасности.

Поэтому решение этой проблемы было возведено в ранг государственной политики. Внимание главы государства к теме стало отправной точкой для системных реформ: поручения президента Касым-Жомарта Токаева задали рамку, в которой правительство разработало Комплексный план на 2024-2026 годы.

Принятый закон "Об игорном бизнесе" закрепил новые правила: запрет для госслужащих и служащих силовых структур, возрастной ценз в 21 год, биометрическую верификацию, прозрачный налоговый механизм, направляющий средства на спорт и социальные проекты. В результате азартная сфера впервые оказалась под жестким и технологичным контролем государства.

Запуск Единой системы учета ставок и азартных игр весной 2026 года стал практическим воплощением этой линии. Система объединила все букмекерские конторы страны, обеспечила автоматическую проверку игроков по государственным базам данных и мгновенную блокировку для должников, уязвимых групп и лиц, ограничивших себе доступ через eGov.

Таким образом ЕСУ стала не просто цифровым барьером для лудомании, а символом того, что государство способно решать социальные вызовы системно и последовательно. Внимание главы государства и шаги правительства превратили борьбу с азартными играми в стратегический приоритет, напрямую связанный с защитой общества и укреплением национальной устойчивости.

Что из себя представляет ЕСУ

Единая система учета (ЕСУ) – 100% государственная цифровая платформа, через которую проходят все ставки легальных организаторов игорного бизнеса Казахстана. Она обеспечивает прозрачность финансовых потоков, контроль соблюдения законодательства и защиту игроков.

По мнению генерального директора Центра мониторинга и анализа азартных игр Базыла Нурмет, важно понимать: Единая система учета (ЕСУ) создавалась не просто как система учета – это единая цифровая инфраструктура всей отрасли, которая помогает сделать рынок честным, безопасным и понятным для всех участников.

"Государство получает возможность видеть ситуацию в режиме реального времени, пресекать нелегальные схемы, защищать права граждан и обеспечивать единые правила игры", – пояснил эксперт.

По его словам, ЕСУ делает рынок прозрачным. Каждая ставка фиксируется, благодаря чему сокращается теневой сектор, повышается налоговая дисциплина и создаются равные условия для всех легальных участников рынка.

Вместе с тем ЕСУ защищает и граждан. Система автоматически ограничивает участие в азартных играх лиц младше 21 года, самоограничившихся игроков, должников и государственных служащих.

"С момента запуска системы доступ к азартным играм был ограничен более чем для 180 тысяч граждан, из которых свыше 23 тысяч самостоятельно воспользовались механизмом самоограничения, а отдельно не допущено к участию в азартных играх более 31 тыс. несовершеннолетних". Базыл Нурмет

Конкретная польза

Впервые в истории Казахстана игорный бизнес начал работать не только на экономику, но и на общество, решая задачи развития спорта и социальные задачи. С марта 2026 года в Казахстане действует механизм целевых отчислений в размере 3% на внебюджетное финансирование спорта и социальных проектов.

С начала запуска системы – за почти пять месяцев – через ЕСУ уже перечислено около 8 млрд тенге. Из них более 4 млрд тенге – на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, около 2 млрд – на развитие олимпийских видов спорта в Казахстане, а также около 2 млрд – на пополнение фонда "Қазақстан Халқына".

"При грамотном регулировании отрасль может не только находиться под эффективным контролем государства, но и приносить реальную пользу стране, нести социальную функцию", – говорит Базыл Нурмет.

По словам экспертов, когда все финансовые потоки проходят через единую цифровую инфраструктуру, государство получает эффективные инструменты для борьбы с нелегальным рынком, мошенничеством и непрозрачными схемами.

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С начала 2026 года выявлено и заблокировано более 365 тыс. сайтов нелегальных организаторов игорного бизнеса. Кроме того, с мая 2026 года закрыто около 5 тыс. дропперских счетов.

"В соответствии с законодательством средства, имеющиеся на таких картах, будут обращены в доход государства. То есть это не только вопрос соблюдения закона, это еще один социальный аспект, поскольку через дроп-счета проходят транзакции не только незаконного игорного бизнеса, но и средства за оплату услуг теневого рынка и социально опасных практик. Это вопрос защиты финансовой системы страны и доверия граждан к рынку", – отмечает спикер.

Тем самым ЕСУ одновременно делает рынок азартных игр прозрачнее и безопаснее, защищает граждан, помогает бороться с нелегальным сектором и обеспечивает финансирование национального спорта. Именно в этом заключается современный подход к регулированию: отрасль должна не только работать по понятным правилам, но и приносить обществу ощутимую пользу.