Сброшенная из водохранилища России вода продолжает поступать в реку Жайык

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 25 апреля рассказало о ситуации на водохранилищах к этому часу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории нашей страны. В основном, по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается.

"Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 226 млн куб. м воды, это 87% от общего объема", – говорится в сообщении.

Также четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91%, это около 102 млн куб. м воды. В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69 млн куб. м воды, это 66% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен.

"Уровень реки Жайык в городе Уральске составляет 859 см, за сутки он снизился на 2 см. Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 739 см, за сутки он снизился на 3 см. Уровень реки Деркул у поселка Белес составляет 231 см", – рассказали в министерстве.

Вместе с тем сообщается, что специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

"В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Из Астанинского контррегулятора в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн куб. м воды в сутки. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 298 см. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1300 см. Обстановка в регионе остается напряженной", – говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам около 81,6%.

"В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 54%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме", – добавили в министерстве.

Вместе с тем в Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Ранее официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 25 апреля на брифинге в СЦК сообщила, что с начала года уровень воды в Балхаше увеличился на 15 см.