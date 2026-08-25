12 ножевых: 20-летнюю девушку жестоко убили в области Абай

В области Абай жестоко убили 20-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в июле 2026 года в селе Бородулиха. Недавно мама погибшей девушки записала обращение, которое распространили в соцсетях.

"Я мама Жумагуловой Дильназ. Я сегодня обращаюсь к журналистам, блогерам и ко всем неравнодушным людям. 13 июля погибла моя единственная дочка Дильназ. Ей было всего 20 лет. Дильназ погибла от нанесения большого количества ножевых ранений. Мне, как матери, трудно передать ту боль. Я прошу всех неравнодушных людей придать огласке это дело, чтобы обстоятельства гибели моей дочери и та особая жестокость, с которой было совершено убийство, получили правовую и справедливую оценку", – говорит женщина на видео.

Из соцсетей также известно, что подозреваемый – бывший парень девушки. Она с ним поругалась и хотела уйти, но он напал нее и нанес 12 ударов ножом.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай сообщили, что по факту гибели 20-летней жительницы села Бородулиха проводилось досудебное расследование.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время досудебное расследование завершено. Участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления уголовное дело будет направлено в суд в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством", – говорится в комментарии.

13 августа в Шымкенте огласили приговор по схожему резонансному делу: знакомый зарезал 21-летнюю студентку Нурай Серикбай. Его посадили пожизненно.