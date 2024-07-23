Крупнейшую нефтегазовую компанию Казахстана оштрафовали на полмиллиарда тенге

Национальная нефтегазовая компания АО "НК "КазМунайГаз" оштрафована более чем на 500 млн тенге за злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) за 23 июля 2024 года сказано, что общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов.

"Учитывая вышеизложенное, возбуждено административное производство в отношении общества по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны от 27 июня 2024 года общество привлечено к административной ответственности на сумму 539,4 млн тенге". Пресс-служба АЗРК РК

На сегодняшний день, уточнили в ведомстве, штраф оплачен в полном объеме.

20 июля 2024 года стало известно, что в Западно-Казахстанской области с компании взыскали в доход государства административный штраф в размере 22 млн тенге за нарушение земельного законодательства.