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Законодательство РК

Крупнейшую нефтегазовую компанию Казахстана оштрафовали на полмиллиарда тенге

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 14:40 Фото: Zakon.kz
Национальная нефтегазовая компания АО "НК "КазМунайГаз" оштрафована более чем на 500 млн тенге за злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) за 23 июля 2024 года сказано, что общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов.

"Учитывая вышеизложенное, возбуждено административное производство в отношении общества по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны от 27 июня 2024 года общество привлечено к административной ответственности на сумму 539,4 млн тенге".Пресс-служба АЗРК РК

На сегодняшний день, уточнили в ведомстве, штраф оплачен в полном объеме.

20 июля 2024 года стало известно, что в Западно-Казахстанской области с компании взыскали в доход государства административный штраф в размере 22 млн тенге за нарушение земельного законодательства.

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