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Законодательство РК

Грозу и шквальный ветер прогнозируют по Казахстану на 14 апреля

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 16:31 Фото: pixabay
В "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны будет дождливая и ветреная погода, в отдельных регионах – гроза, туман и шквальный ветер.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят дождливую и ветреную погоду на большей части РК, в горных районах юго-востока ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). И только на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По прогнозам "Казгидромет", в Алматы ожидаются обильные осадки с градом и сильным ветром.

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