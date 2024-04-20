Снега почти нет: синоптики предоставили заключительный прогноз по паводкам

Заключительный гидрологический прогноз на период половодья 2024 года представила 20 апреля госметеослужба "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики подчеркнули, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 3%.

"Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областей. Согласно синоптическому прогнозу, 20-26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков", – говорится в отчете.

Фото: Казгидромет

Отмечается, что прогнозируются дожди в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели на северо-западе, севере, в центре Казахстана и в области Абай в ночные часы возможен переход дождя в снег (20, 22-24 апреля в Восточно-Казахстанской области, 25-26 апреля в Костанайской, Павлодарской областях, 26 апреля в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и области Абай).

"Сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях. Постепенное понижение температуры воздуха на западе страны ночью от +12+18° до +4+12°, днем от +27+32° до +18+25, на северо-западе, севере ночью от +3+13° до -2°+5°, днем от +20+30° до +10+20°, на юге ночью от +10+19° до +8+13, днем от +28+33° до +23+28°, на юго-востоке страны ночью от +5+15° до 0+8°, днем от+ 20+30° до +17+25°, в центре ночью от +2+12° до 0+8°, днем небольшое колебание от +15+23° до +17+25°", – добавили синоптики.

В отчете также говорится, что колебание температуры воздуха на юго-западе республики ночью от +13+18° до +10+15°, днем от +27+32° до +23+28°, на востоке страны ночью от -3°+5° до 0+8°, днем от +14+22° до +7+15°.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 21 апреля. Подробнее можно прочитать здесь.

