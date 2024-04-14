Дождь, грозу и ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня

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Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 14 по 16 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 14 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +14+16°C. 15 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +8+10°C. 16 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +13+15°C. Алматы 14 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +18+20°C. 15 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C. 16 апреля: облачно, дождь, временами сильный, гроза, град. Скорость ветра 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +13+15°C. Шымкент 14 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +21+23°C. 15 апреля: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +19+21°C. 16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C. В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 14 апреля. Читайте также Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана О состоянии электросетей в Петропавловске и других регионах рассказали в Минэнерго На 85 см снизился уровень воды в реке Жем

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