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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 14 по 16 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

14 января: переменная облачность, небольшой снег, метель. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13-15°C дальнейшим понижением.

15 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°C, днем -22-24°C.

16 января: облачно, переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°C, днем -20-22°C.

Алматы

14 января: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C.

15 января: пасмурно, временами снег, туман, гололед. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -2-4°C.

16 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем -2-4°C.

Шымкент

14 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +11+13°C.

15 января: переменная облачность, временами снег. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0-2°C.

16 января: переменная облачность, временами осадки (снег, дождь). Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C.

Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 14 января.

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