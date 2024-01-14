Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 14 по 16 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 14 января: переменная облачность, небольшой снег, метель. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13-15°C дальнейшим понижением. 15 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°C, днем -22-24°C. 16 января: облачно, переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°C, днем -20-22°C. Алматы 14 января: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C. 15 января: пасмурно, временами снег, туман, гололед. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -2-4°C. 16 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем -2-4°C. Шымкент 14 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +11+13°C. 15 января: переменная облачность, временами снег. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0-2°C. 16 января: переменная облачность, временами осадки (снег, дождь). Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C. Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 14 января.

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