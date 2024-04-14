Казахстан в марте превысил обязательства по добыче нефти

Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго РК объяснили, что невыполнение обязательств связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона. Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале.

"В соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года", – говорится в сообщении МЭ РК.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.

19 марта из Казахстана на полгода запретили вывоз бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов.