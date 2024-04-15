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Миллионные премии незаконно начислили себе госслужащие из Степногорска

Миллионы тенге незаконно начислили себе госслужащие из Степногорска, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Факты необоснованной выплаты премий работникам государственного органа Степногорска выявили в прокуратуре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению за 15 апреля 2024 года, государственным учреждением при отсутствии экономии по определенным законодательством видам расходов за два года произведено необоснованное премирование работников на сумму 13,4 млн тенге.

"К примеру, только за три месяца Учреждение необоснованно премировало 6 работников на сумму 6,6 млн тенге. Размер премий каждого работника составил более одного млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Также отмечено, что по данным фактам прокуратурой города внесен акт надзора в адрес государственного учреждения.

"В настоящее время ведется работа по возврату денежных средств в государственный бюджет".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Ранее стало известно, что в Шымкенте сотрудники прокуратуры района Туран в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге.

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