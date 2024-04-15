"Астана Опера" предлагает провести Ночь в аптеке

Как часто, следуя современным трендам, жителям разных стран предлагают провести ночь в музее, а вот театр "Астана Опера" в ярких и интересных красках показал, как можно было почти 200 лет тому назад провести ночь в аптеке.

Премьера комического спектакля "Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря" Г. Доницетти с большим успехом была представлена 11 и 12 апреля на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой театра "Астана Опера".

Несмотря на то, что всеми участниками оперы-буффа стали слушатели Международной оперной академии Astana Opera, спектакль нельзя назвать "студенческим". Высокий профессиональный уровень чувствовался и в вокальном исполнении – голоса певцов звучали по-настоящему чисто, и в актерском мастерстве – они демонстрировали многогранность таланта. Молодые артисты блестяще справлялись с непростыми задачами режиссера-постановщика Николая Куликова.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Его смелое решение показать спектакль в старинном формате уличного театра было как нельзя более удачным. Полные сил академисты прекрасно освоили пространство сцены, делая почти акробатические движения, передвигаясь по стульям в манере Чарли Чаплина, танцевали, вставали на колени, в общем, полностью отдавались игре, и было видно, что получали от этого большое удовольствие.

Вспомним, что написание музыки и либретто комической оперы "Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря" Гаэтано Доницетти завершил в 1836 году. В процессе создания этого шедевра классик наслаждался своими композиторскими "находками", легкостью и веселостью, которые наполнили всю партитуру. Опера быстро стала популярной и вошла в репертуар многих театров мира.

Сюжет спектакля прост и забавен: почтенному аптекарю Аннибале и его молодой жене, красавице Серафине, предстоит брачная ночь. Но провинившийся возлюбленный Серафины, молодой Энрико, задумывает помешать аптекарю войти в спальню к жене. Он неустанно звонит в колокольчик и приходит в аптеку к Аннибале в различных обличьях, разыгрывая соперника с изобретательностью настоящего влюбленного.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Педагоги по вокалу – Жупар Габдуллина и Азамат Желтыргузов – подготовили два состава исполнителей. Валерий Селиванов в роли аптекаря Дона Аннибале Пистаккио восхитил зрителей безупречным владением голосом, особенно блистая густым басовым колоритом и мощными нижними нотами. Фируза Рахметова, исполнившая партию Серафины, жены аптекаря, продемонстрировала прекрасное вокальное мастерство как в сольных, так и в ансамблевых сценах. Великолепно справились с воплощением образа возлюбленного Серафины Энрико Юрица Юрасич Капун и Бекулан Ерболатулы, с легкостью и юмором преодолевая испытания, задуманные режиссером. Так, лежа на полу, забавно взвизгивая, Энрико вскидывал вверх руки и ноги, в то время как молодая супруга аптекаря, не замечая героя, проходила в противоположную часть комнаты прямо через него.

Миниатюрная Анастасия Ремескова в образе мадам Розы поразила своим замечательным меццо-сопрано, ее голос буквально окутывал весь зрительный зал. Добавили комических нюансов спектаклю Нурсултан Ануарбек и Мерей Кадырханов в роли слуги Спиридоне, поднимая настроение в какие-то моменты преувеличенной актерской игрой и громким смехом.

Визуальная часть спектакля – это особая атмосфера. Художник по костюмам Дарига Тайшикова создала потрясающие наряды, отражающие дух старинных уличных театров, в полной мере раскрывая образы артистов. А благодаря видению сценографа Гульмиры Исемгазиевой зрители смогли почувствовать себя в аптеке XIX века, когда еще жилой дом был также частью одного с ней строения. Деревянные "витрины-шкафы", наполненные склянками и баночками, соседствовали с обеденным столом и кроватью Дона Аннибале Пистаккио. Все это создавало уютную и одновременно рабочую обстановку, которая была непривычна современному зрителю.

Оркестр под управлением дирижера-постановщика Руслана Баймурзина звучал филигранно, дополняя общую атмосферу веселья и игривости спектакля. Следует заметить, что одна из самых известных опер в мире исполняется всеми театрами в сокращенном варианте. Но теперь с гордостью можно сказать, что полная версия в сопровождении оркестра представлена только в театре "Астана Опера".

С уверенностью можно сказать, что академисты прекрасно освоили оперу-буффа, поставленную в рамках Театра Piccolo – проекта, созданного "Астана Опера" пять лет назад. Премьера спектакля "Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря" прошла при поддержке Министерства культуры и информации РК и оставила незабываемые впечатления, подарив зрителям массу позитивных эмоций. Благодаря талантливым исполнителям, креативной режиссерской концепции и великолепной музыке Доницетти, постановка стала ярким и запоминающимся событием в театральной жизни Астаны.

Партнерский материал.