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В Атырау найден способ освободить реки и каналы, чтобы принять воду из России

В Атырау найден способ освободить реки и каналы, чтобы принять воду из России, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:34 Фото: gov.kz, коллаж: Zakon.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 15 апреля 2024 года заявили, что в Атырау роют 14,5 км дополнительных каналов для перенаправления паводковой воды в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что глубина канала – 2 м, ширина – более 7 м.

"Филиал "Казводхоза" по Атырауской области и местный акимат роют 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через Атырау", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что воду, поступающую в Атыраускую область, принимают четыре основных канала "Казводхоза":

  • Соколок,
  • Сарыозек,
  • Баксай,
  • Нарын.
"Через них вода также направляется в Каспий. Здесь идет интенсивная подготовка к приему воды из реки Сакмара и Ириклинского водохранилища в России. Предполагается, что она придет в конце апреля или начале мая".Пресс-служба МВРИ РК

Ранее известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками видео затопленного участка из Атырауской области.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Атырау Атырауская область Каспий Паводки-2024
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