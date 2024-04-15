В Атырау найден способ освободить реки и каналы, чтобы принять воду из России

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 15 апреля 2024 года заявили, что в Атырау роют 14,5 км дополнительных каналов для перенаправления паводковой воды в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что глубина канала – 2 м, ширина – более 7 м.

"Филиал "Казводхоза" по Атырауской области и местный акимат роют 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через Атырау", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что воду, поступающую в Атыраускую область, принимают четыре основных канала "Казводхоза":

Соколок,

Сарыозек,

Баксай,

Нарын.

"Через них вода также направляется в Каспий. Здесь идет интенсивная подготовка к приему воды из реки Сакмара и Ириклинского водохранилища в России. Предполагается, что она придет в конце апреля или начале мая". Пресс-служба МВРИ РК

Ранее известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками видео затопленного участка из Атырауской области.

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