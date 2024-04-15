Опубликованы новые кадры затопления в Атырау с высоты птичьего полета

Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками видео затопленного участка из Атырауской области. На кадрах машина едет по трассе, затопленной с двух сторон, сообщает Zakon.kz.

К подписи к публикации на странице в Instagram за 14 апреля 2024 года сказано:

"Годами атырауцы ждали большую воду. И вот. Она пришла…"

Одни комментаторы отметили, что подобные высказывания в данном случае неуместны. Другим понравился ролик.

"Завораживает. Вот бы эту воду собрать для летних поливов!" – пишут пользователи Сети.

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Тем временем берегоукрепительные работы в двух районах Атырауской области близятся к завершению.

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Кроме того, в Атырау активно укрепляют берег в связи с подъемом реки Жайык (Урал) и увеличенным водосбросом из Ириклинского водохранилища. Всего за шесть дней уложено 101,2 км берегоукрепительных дамб из запланированных 215,1 км.