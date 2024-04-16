Уровень воды в Урале продолжает увеличиваться

Фото: Штаб по ЧС Атырауской области

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области предоставил данные по ситуации на реке Урале по состоянию на утро 16 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, за прошедшие сутки из-за поступления воды с территории ЗКО: на гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень повысился до отметки 538 см, произошел подъем на 10 см, общий подъем с начала паводка составляет 315 см;

на гидропосту река Урал – поселок Махамбет уровень находится на отметке 664 см, подъем составил 10 см, общий подъем с начала паводка достиг 347 см;

на гидропосту река Урал – город Атырау уровень остановился на отметке 387 см, подъем составил 14 см, общий подъем с начала паводка – 196 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. "На 16 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 510 кубометров в секунду, сброс составляет 447 кубометров в секунду", – говорится в распространенном сообщении. По состоянию на утро 16 апреля в Казахстане талые воды топят восемь участков дорог в трех областях. Читайте также Влияние конфликта на Ближнем Востоке, причины беспрецедентных паводков в РК и помощь извне – главное к утру Почти 12 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома Великобритания готова помочь Казахстану в связи с масштабными паводками

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