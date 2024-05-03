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В Урале значительно поднимается уровень воды

В Урале значительно растет уровень воды, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:34 Фото: pexels
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 3 мая предоставил сводку об уровне воды в реке Урале по состоянию на 8:00, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:

– На гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень стоит на отметке 788 см, подъем произошел на 38 см, общий подъем с начала паводка составляет 565 см;

– На гидропосту река Урал – поселок Махамбет уровень – на отметке 812 см, подъем за сутки составил 17 см, общий подъем с начала паводка составляет 495 см, до критической отметки осталось 38 см.

– На гидропосту река Урал – город Атырау уровень – на отметке 471 см, подъем уровня за сутки составил 12 см, общий подъем с начала паводка составляет 280 см.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 3 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.", – сообщили в штабе.

Накануне, уровень воды в Урале тоже значительно прибавился.

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