Как борются с последствиями стихии коммунальные службы Алматы
Как пишет пресс-служба акимата города, в период выпадения осадков организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска ливневой воды.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Заготовлено 2,5 тыс. мешков с песком.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
"По информации районных акиматов, все подтопления и случаи падения деревьев оперативно устранены. По данным службы скорой медицинской помощи, пострадавших людей от падения деревьев нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы 24 апреля 2024 года в течение дня была очень непредсказуемая погода. Утром радовало ясное солнышко, в обед набежали тучи, но позже вновь развеялись, окрасив небосвод в голубой цвет. Ближе к вечеру неожиданно засвистел ураган, застучал град. Zakon.kz собрал палитру фотографий.