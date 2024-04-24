Как борются с последствиями стихии коммунальные службы Алматы

С 12:00 до 19:00 24 апреля в Алматы выпал дождь с усилением ветра. Коммунальные службы в данное время устраняют последствия непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, в период выпадения осадков организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска ливневой воды.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Заготовлено 2,5 тыс. мешков с песком.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"По информации районных акиматов, все подтопления и случаи падения деревьев оперативно устранены. По данным службы скорой медицинской помощи, пострадавших людей от падения деревьев нет", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы 24 апреля 2024 года в течение дня была очень непредсказуемая погода. Утром радовало ясное солнышко, в обед набежали тучи, но позже вновь развеялись, окрасив небосвод в голубой цвет. Ближе к вечеру неожиданно засвистел ураган, застучал град. Zakon.kz собрал палитру фотографий.

