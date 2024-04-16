Что сделано после паводков в Буландынском районе Акмолинской области

Благодаря противопаводковым мерам, принятым начиная с прошлого года со стороны региона, была сдержана угроза подтопления города Макинска. Прорыв на плотине Каражар в соседнем Бурабайском районе 10 апреля привел к значительному наплыву воды в населенные пункты района, однако на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Подтопленных домов больше нет, все эвакуированные жители вернулись домой, отметил заместитель акима Буландынского района Ораз Смагулов.





В районе начаты работы по расчету потерь пострадавших от наводнений и осмотру домов. Каждый пострадавший домовладелец получит единовременную выплату в размере 100 МРП. Оценка ущерба проводится специальными оценщиками, а далее специальная комиссия будет рассматривать вопрос о возмещении ущерба. В селе Капитоновка уже обследованы все 35 домов, в 17 домах оценщики ведут работу. Эта работа требует особой тщательности и определенного времени. Поддержка будет оказана каждому пострадавшему, заверяют представители местного акимата.





К слову, режим ЧС в Буландынском районе был объявлен 12 апреля, из паводкоопасных населенных пунктов были эвакуированы около 500 человек.