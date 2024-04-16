Что сделано после паводков в Буландынском районе Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
Ситуация в Буландынском районе, пострадавшем от наводнений, стабилизируется. Сегодня благодаря усилиям и восстановительным работам все жители вернулись в свои дома, подтопленных домов больше не осталось.
По информации местного акимата, на сегодняшний день идут работы по восстановлению размытых дорог и водопропускных сооружений, а также созданию защитных мер для предотвращения будущих бедствий. В планах также предусмотрена дезинфекция всех подтопленных населенных пунктов.
Исполняющий обязанности директора ГКП на ПХВ "Макинск жылу" при акимате Буландынского района Азамат Алдабергенов отметил, что наиболее крупные наводнения коснулись трех сельских округов: Купчановка, Вознесенка и Иванковка. На всех участках активно ведутся работы по восстановлению. В селе Купчановка уже выполнено 70% плана по восстановлению дорог. Задействованы 23 единицы техники и более 30 человек.
Фото: УВП Акмолинской области
Благодаря противопаводковым мерам, принятым начиная с прошлого года со стороны региона, была сдержана угроза подтопления города Макинска. Прорыв на плотине Каражар в соседнем Бурабайском районе 10 апреля привел к значительному наплыву воды в населенные пункты района, однако на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Подтопленных домов больше нет, все эвакуированные жители вернулись домой, отметил заместитель акима Буландынского района Ораз Смагулов.
В районе начаты работы по расчету потерь пострадавших от наводнений и осмотру домов. Каждый пострадавший домовладелец получит единовременную выплату в размере 100 МРП. Оценка ущерба проводится специальными оценщиками, а далее специальная комиссия будет рассматривать вопрос о возмещении ущерба. В селе Капитоновка уже обследованы все 35 домов, в 17 домах оценщики ведут работу. Эта работа требует особой тщательности и определенного времени. Поддержка будет оказана каждому пострадавшему, заверяют представители местного акимата.
К слову, режим ЧС в Буландынском районе был объявлен 12 апреля, из паводкоопасных населенных пунктов были эвакуированы около 500 человек.
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