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События

Наркоканал в акватории Каспия: в КНБ заявили о задержании иностранцев и граждан РК

КНБ, Каспий, наркоканал, иностранцы, казахстанцы, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:21 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 3 ноября 2026 года, заявили о пресечении наркоканала, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что международный наркоканал ликвидирован сотрудниками комитета в акватории Каспийского моря.

"Так, 1 ноября текущего года Пограничной службой совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области задержаны три иностранца, пытавшихся на плавательном средстве скрыться от преследования, а также двое граждан РК в прибрежной территории. Изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны и маломерный быстроходный катер".Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация, как пояснили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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