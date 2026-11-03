Наркоканал в акватории Каспия: в КНБ заявили о задержании иностранцев и граждан РК

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 3 ноября 2026 года, заявили о пресечении наркоканала, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что международный наркоканал ликвидирован сотрудниками комитета в акватории Каспийского моря.

"Так, 1 ноября текущего года Пограничной службой совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области задержаны три иностранца, пытавшихся на плавательном средстве скрыться от преследования, а также двое граждан РК в прибрежной территории. Изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны и маломерный быстроходный катер". Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация, как пояснили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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2 ноября 2026 года в КНБ сообщили о задержании 10 членов экстремистской группы. По данным комитета, они готовили смену строя в Атырау.