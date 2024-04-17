Вода в Урале продолжает прибывать

Вода в реке Урал по состоянию на 17 апреля продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, по состоянию на 8:00 за прошедшие сутки в реке Урал в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:

На гидропосту р. Урал – поселок Индербор. Уровень – на отметке 547 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка – 324 см,

р. Урал – поселок Махамбет. Уровень встал на отметке 672 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка – 355 см,

На гидропосту р. Урал – город Атырау. Уровень – на отметке 396 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка – 205 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области

"На 17 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 436 м³/с, сброс составляет 345 м³/с", – говорится в распространенном сообщении.

Отметим, что за сутки рост уровня воды в Урале оказался меньше, чем сутками ранее.