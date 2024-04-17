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Вода в Урале продолжает прибывать

Урал, вода продолжает прибывать, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 10:40 Фото: МЧС РК
Вода в реке Урал по состоянию на 17 апреля продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, по состоянию на 8:00 за прошедшие сутки в реке Урал в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:

  • На гидропосту р. Урал – поселок Индербор. Уровень – на отметке 547 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка – 324 см,
  • р. Урал – поселок Махамбет. Уровень встал на отметке 672 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка – 355 см,
  • На гидропосту р. Урал – город Атырау. Уровень – на отметке 396 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка – 205 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области

"На 17 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 436 м³/с, сброс составляет 345 м³/с", – говорится в распространенном сообщении.

Отметим, что за сутки рост уровня воды в Урале оказался меньше, чем сутками ранее.

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Ирина Капитанова
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