Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назван плюс на 2 млрд тенге от наполнения Астанинского водохранилища талыми водами

Астанинское водохранилище, наполненность, плюсы, экономия, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:36 Фото: gov.kz
Наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%, сообщили 17 апреля в Минводы и ирригации. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.

"Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на его очистке.

Похожая история происходит в Костанайской области. Там три водохранилища заполнили талые воды, что положительно скажется на обеспечении населения водой. 

Читайте также

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане
Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане
Жители сел в Коостанайской области получили квартиры
Пострадавшие от паводка в Костанайской области уже получают новое жилье
Аким СКО встретился с жителями &quot;отрезанного села&quot; большой водой
Аким СКО встретился с жителями "отрезанного" большой водой села
Ирина Капитанова
Астана Акмолинская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: