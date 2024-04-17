Назван плюс на 2 млрд тенге от наполнения Астанинского водохранилища талыми водами

Наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%, сообщили 17 апреля в Минводы и ирригации. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.



"Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на его очистке.

Похожая история происходит в Костанайской области. Там три водохранилища заполнили талые воды, что положительно скажется на обеспечении населения водой.