В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка

Небывалый паводок наполнил водохранилища в Костанайской области, пустовавшие последние годы. Об этом Zakon.kz сообщили в региональном акимате.

Согласно сообщению ведомства за 12 апреля 2024 года, на сегодня Верхнетобольское водохранилище наполнено на 92%, Каратомарское – на 91%, Желкуарское – на 100%.

Специалисты подчеркивают, что на протяжении последних пяти лет все водохранилища были заполнены лишь наполовину.

"По оценкам "Казводхоза", это создавало угрозу сохранения достаточного объема воды для обеспечения ею населения. Неутешительными были прогнозы специалистов и по сохранению рыбы в местных реках и озерах. Не раз в последние годы возникала и необходимость введения ограничений полива орошаемых участков и садовых обществ". Пресс-служба акимата Костанайской области

Эксперты утверждали буквально следующее, что никакие, даже самые обильные дожди, не смогли бы наполнить два самых крупных водохранилища – Верхнетобольское и Каратомарское. Решить вопрос мог только сильный паводок.

Также в акимате рассказали и о ситуации в регионе.

"Подтопленными остаются 138 частных жилых домов Карасуского, Костанайского районов, Костаная. С 12 апреля возобновлено движение для легкового автотранспорта по мосту в районе КЖБИ. Для грузового транспорта мост планируют открыть уже в начале следующей недели. Всего же обеспечивают жизнедеятельность областного центра три моста". Пресс-служба акимата Костанайской области

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11 апреля в областном акимате заявили, что при паводке ни одна основная дамба или плотина не были разрушены.