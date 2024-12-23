Исторических показателей достиг уровень воды в водоемах Казахстана

В 2024 году в водохранилищах страны был собран рекордный объем воды – более 75 млрд кубометров. Из них более 12 млрд кубометров – паводковая вода, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК 23 декабря, распределение паводковой воды позволило не только наполнить водохранилища, но и направить воду в реки и озера, столкнувшиеся в последние годы с высыханием, лиманы, природные пастбища и другие объекты.

"Так, с начала года в озеро Балхаш поступило 15,4 млрд кубометров воды, что на 4 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Из них во время паводка поступило 3,3 млрд кубометров. В Каспийское море с начала года поступило 17 млрд кубометров воды. Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100% , собрав более 18 млрд кубометров воды", – рассказали в министерстве.

Во время паводка 80 млн кубометров воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Из Улытауской области в Кызылординскую направили 839 млн кубометров воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений эта вода через реку Сарысу достигла озерных систем Кызылординской области.

На юге страны также удалось улучшить водный баланс, продолжили в Министерстве водных ресурсов.

"Так, в Северное Аральское море в этом году направлено около 2,5 млрд кубометров воды, что более чем на 400 млн кубометров больше, чем в 2023 году. При этом применение водосберегающих технологий позволило аграриям Кызылординской области сэкономить 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал", – отметили в ведомстве.

В общей сложности с начала года в озерные системы Кызылординской области направлено более 4,7 млрд кубометров воды. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил порядка 4,3 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море: около 1,6 млрд кубометров воды до апреля 2025 года.