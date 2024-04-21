Угрозы затопления Уральска нет, заверили в ДЧС

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев 21 апреля на брифинге в СЦК заверил, что угрозы затопления Уральска нет, сообщает Zakon.kz.

По его информации, уровень воды в реке Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет.

"При подъеме воды выяснилось, что есть граждане, которые вернулись, чтобы охранять дачи. Были проведены спасательные работы, с затопленных дачных участков были вывезены люди. На ул. Стеновика, д. 1, 2, 3 поднимается уровень воды, ведутся аварийно-спасательные работы. Задействованы один вертолет, 10 лодок, около 230 человек личного состава. Благодаря этой работе нет опасности для Уральска", – сказал Руслан Касыбаев.

В свою очередь заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов отметил, что граждане, отказавшиеся от эвакуации, будут эвакуированы принудительно.

"В 10 эвакуационных пунктах размещены 2360 человек, еще есть места для 2786 человек. Там созданы все условия", – добавил спикер.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям 21 апреля сделало заявление из-за ситуации с паводками.