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Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана

Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 18:45 Фото: gov.kz
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 17 апреля на брифинге в СЦК рассказала о ситуации на водохранилищах к этому часу, сообщает Zakon.kz.

По ее данным:

  • В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
  • В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 2,6 метра. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1355 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной.
  • В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильная.
  • В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.
  • В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 74%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
  • В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 80%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 818 см.
  • В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильная.
  • В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
"На всех водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки", – заключила Абдуалиева.

Ранее стало известно, что в Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ. 

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024 2024 год
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