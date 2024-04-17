Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана

Фото: gov.kz

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 17 апреля на брифинге в СЦК рассказала о ситуации на водохранилищах к этому часу, сообщает Zakon.kz.

По ее данным: В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 2,6 метра. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1355 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной.

два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 2,6 метра. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1355 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильная.

среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильная. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%. В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 74%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

Шульбинское водохранилище наполнено на 74%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 80%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 818 см.

среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 80%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 818 см. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильная.

три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильная. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. "На всех водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки", – заключила Абдуалиева. Ранее стало известно, что в Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ. Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь. Читайте также Ужесточение требований к мопедистам и общественные работы за административные нарушения – итоги дня В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов Семья с младенцем спаслась от паводка на вышке в Актюбинской области

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