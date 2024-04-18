Дома затоплены по крыши: из микрорайона в Петропавловске воду будут откачивать спецтехникой

Микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой, сообщает Zakon.kz.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил 18 апреля, что вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром они на лодке оценили масштабы половодья в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде.

"Позавчера началось снижение уровня воды в реке Есиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своеобразном "котле". Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы", – написал глава области в Instagram.

Он поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу.

В Атырауской области в ночь на 18 апреля в Жылыойском районе затопило дома.