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Дома затоплены по крыши: из микрорайона в Петропавловске воду будут откачивать спецтехникой

Аким СКО, Скляр, Петропавловск, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:18 Фото: акимат СКО
Микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой, сообщает Zakon.kz.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил 18 апреля, что вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром они на лодке оценили масштабы половодья в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде.

"Позавчера началось снижение уровня воды в реке Есиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своеобразном "котле". Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы", – написал глава области в Instagram.

Он поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу.

В Атырауской области в ночь на 18 апреля в Жылыойском районе затопило дома

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