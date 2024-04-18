Дома затоплены по крыши: из микрорайона в Петропавловске воду будут откачивать спецтехникой
Фото: акимат СКО
Микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой, сообщает Zakon.kz.
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил 18 апреля, что вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром они на лодке оценили масштабы половодья в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде.
"Позавчера началось снижение уровня воды в реке Есиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своеобразном "котле". Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы", – написал глава области в Instagram.
Он поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу.
В Атырауской области в ночь на 18 апреля в Жылыойском районе затопило дома.
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