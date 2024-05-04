Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Третьи сутки спасатели откачивают талые воды в Петропавловске

паводки в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 18:50 Фото: скриншот видео
В Петропавловске третьи сутки спасатели МЧС РК откачивают талые воды с территории частных жилых домов микрорайонов Подгора и Кожзавод, сообщает Zakkon.kz.

По информации МЧС РК, в регионе идет активная фаза ликвидации последствий весенних паводков.

"Помимо местных спасателей, работы продолжают и дополнительные группировки астанинских, карагандинских, улытауских, акмолинских сотрудников ДЧС. Отметим, благодаря водооткачивающим средствам спад уровня воды наблюдается и в селе Тепличное Северо-Казахстанской области", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков. Между тем, эксперты рассказали, чем опасен дом после паводка.

Читайте также

пожар
Взрывы во время пожара в донерной: спасатели вынесли восемь газовых баллонов
приговор суда
В Астане альпинисты сорвались с высоты: суд вынес приговор
пожар
Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной
Елена Беляева
МЧС РК Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: