Третьи сутки спасатели откачивают талые воды в Петропавловске
Фото: скриншот видео
В Петропавловске третьи сутки спасатели МЧС РК откачивают талые воды с территории частных жилых домов микрорайонов Подгора и Кожзавод, сообщает Zakkon.kz.
По информации МЧС РК, в регионе идет активная фаза ликвидации последствий весенних паводков.
"Помимо местных спасателей, работы продолжают и дополнительные группировки астанинских, карагандинских, улытауских, акмолинских сотрудников ДЧС. Отметим, благодаря водооткачивающим средствам спад уровня воды наблюдается и в селе Тепличное Северо-Казахстанской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков. Между тем, эксперты рассказали, чем опасен дом после паводка.
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