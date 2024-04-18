Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Национальный холдинг "Байтерек" присоединился к Глобальному договору ООН

Национальный холдинг &quot;Байтерек&quot; присоединился к Глобальному договору ООН, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:59 Фото: Национальный холдинг "Байтерек"
16 апреля 2024 года Национальный управляющий холдинг "Байтерек" присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact), крупнейшей международной инициативе, направленной на вовлечение бизнеса в устойчивое развитие на глобальном уровне.
Это подтверждает приверженность "Байтерека" десяти универсальным принципам Глобального договора, включая уважение к правам человека, поддержку передовых трудовых стандартов, стремление к экологической устойчивости и активное противодействие коррупции.

Глобальный договор ООН объединяет более 20 000 компаний и организаций из 160 стран мира, способствуя формированию сильного международного партнерства между корпоративным и государственным секторами. Участие в этой инициативе дает "Байтереку" возможность делиться опытом и учиться у мировых лидеров в области устойчивого развития.
"Мы гордимся тем, что теперь являемся частью глобального сообщества, признающего важность корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Данное присоединение открывает перед нами новые возможности для реализации наших стратегических целей и дополнительно стимулирует нас на внедрение лучших мировых практик в нашей повседневной деятельности", – заявил заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы.
"Байтерек" обязуется ежегодно предоставлять отчеты о своей деятельности в рамках Глобального договора, демонстрируя прогресс в реализации его принципов и внося свой вклад в глобальные усилия по достижению устойчивого развития.

Читайте также

Ластаев сделал заявление по новому закону о защите детей и женщин
Омбудсмен сделал заявление по закону о защите детей и женщин
Часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков
Часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков
Кыргызстан отправил помощь полиции Казахстана
Кыргызстан отправил гуманитарную помощь полицейским Казахстана
Айсулу Омарова
Байтерек Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: