Национальный холдинг "Байтерек" присоединился к Глобальному договору ООН

16 апреля 2024 года Национальный управляющий холдинг "Байтерек" присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact), крупнейшей международной инициативе, направленной на вовлечение бизнеса в устойчивое развитие на глобальном уровне.

Это подтверждает приверженность "Байтерека" десяти универсальным принципам Глобального договора, включая уважение к правам человека, поддержку передовых трудовых стандартов, стремление к экологической устойчивости и активное противодействие коррупции.





Глобальный договор ООН объединяет более 20 000 компаний и организаций из 160 стран мира, способствуя формированию сильного международного партнерства между корпоративным и государственным секторами. Участие в этой инициативе дает "Байтереку" возможность делиться опытом и учиться у мировых лидеров в области устойчивого развития.

"Мы гордимся тем, что теперь являемся частью глобального сообщества, признающего важность корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Данное присоединение открывает перед нами новые возможности для реализации наших стратегических целей и дополнительно стимулирует нас на внедрение лучших мировых практик в нашей повседневной деятельности", – заявил заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы.

"Байтерек" обязуется ежегодно предоставлять отчеты о своей деятельности в рамках Глобального договора, демонстрируя прогресс в реализации его принципов и внося свой вклад в глобальные усилия по достижению устойчивого развития.