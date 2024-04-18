Булат Утемуратов направил 10 млрд тенге пострадавшим от паводков
Фото: МЧС РК
Фонд Булата Утемуратова объявил об очередном выделении денежных средств в размере 10 миллиардов тенге пострадавшим от весеннего наводнения жителям Актюбинской области.
Средства будут направлены на восстановление жизненно важной инфраструктуры, покупку и строительство домов для людей, оказавшихся без крова.
"С глубоким сочувствием слежу за чрезвычайной ситуацией в регионах, находящихся в зоне подтопления. Масштаб бедствия растет, людям необходима срочная помощь, и мы продолжим ее оказывать всеми силами и доступными ресурсами. Президент находится на передовой, выступая гарантом безопасности и уверенности в завтрашнем дне для тысяч наших сограждан, оказавшихся в беде, и его решения всегда будут поддержаны с нашей стороны," – сказал Булат Утемуратов.
Напомним, 1 апреля фонд казахстанского бизнесмена выделил 680 миллионов тенге на борьбу с последствиями паводков и обеспечение первоочередных нужд пострадавших от стихийного бедствия.
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