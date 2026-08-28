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Пресс-релизы

Фонд Булата Утемуратова поддержал проект газификации Алматы

акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:00 Фото: Даурен Исаев
Фонд Булата Утемуратова оказал благотворительную помощь в размере 460 млн тенге для реализации социально значимого проекта по газификации жилых домов города Алматы.

Проект по переходу частного сектора на газоснабжение будет реализован совместно с акиматом города Алматы. Первым этапом стало официальное подписание меморандума, определяющего основные направления взаимодействия сторон. В рамках единого подхода к подключению частных домов акимат проводит обследование объектов и консультирует жителей, после чего квалифицированные подрядные организации выполняют необходимые строительно-монтажные работы. При этом жителям оказывается комплексная помощь в переходе на газовое отопление, включая решение финансовых и организационных вопросов, оформление необходимых документов и другие необходимые меры поддержки.

"В Алматы продолжается адресная работа по подключению частных домов к газоснабжению. В каждом случае причины могут быть разными, поэтому важно не просто провести технические работы, а всесторонне сопровождать жителей – от консультаций до непосредственного подключения. Поддержка социально ответственного бизнеса позволяет расширять возможности такой работы и ускорять решение конкретных вопросов", – подчеркнул аким города Алматы Дархан Сатыбалды.
акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:00

Фото: Даурен Исаев

Переход частных домов с угля на природный газ имеет важное значение и для улучшения качества воздуха в Алматы. В отопительный период использование твердого топлива в частном секторе остается одним из источников загрязняющих выбросов.

"Для нас важно поддержать проект, который направлен на развитие городской инфраструктуры и создание более комфортных условий для жителей Алматы. Газификация частного сектора позволит семьям, которые пока не подключены к системе газоснабжения, перейти на современный способ отопления. Мы рады внести свой вклад в реализацию этой городской инициативы", – отметила генеральный директор Фонда Булата Утемуратова Айнур Карбозова.

Напомним, это не первый проект Фонда Булата Утемуратова в Алматы. В городе Фонд поддержал реконструкцию Ботанического сада, а также модернизацию системы вентиляции и кондиционирования Национального центрального музея РК. Также в Алматы работает один из первых аутизм-центров "Асыл Мирас", открытых Фондом в рамках программы "Аутизм. Мир один для всех". В период пандемии COVID-19 Фонд оказывал поддержку системе здравоохранения, в том числе через установку мобильных лабораторий для проведения ПЦР-тестирования.

За 12 лет Фонд реализовал социальные проекты в разных регионах страны, включая строительство школ в Есике и Косшы, нового терминала аэропорта в Кызылорде и комьюнити-центра в Косшы, детско-юношеского центра творчества "Шабыт" в Жезказгане, а также другие инициативы в сферах образования, здравоохранения, инклюзии, культуры, экологии и поддержки пострадавших от стихийных бедствий. Общий объем инвестиций Фонда в социальные проекты с 2014 года превышает 250 млн долларов.

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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