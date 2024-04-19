"Ситуация грозит стать неуправляемой": в Казахстане вырос уровень контрабанды сигарет

В 2023 году уровень контрабанды табачной продукции в Казахстане вырос в 1,5 раза. Если в 2022 году показатель не превышал 6,3%, то уже в 2023 вырос до 9,5%.

Тенденция продолжается уже на протяжении последних 3-4 лет, систематически показывая ежегодный рост. При этом распространение нелегальной табачной продукции на рынке серьезно бьет по экономике Казахстана: по подсчетам специалистов, общая стоимость контрафактной и контрабандной продукции на текущий год составляет свыше 32 млрд тенге. Из них 25 млрд тенге – акциз, а остальное – НДС.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков, есть несколько факторов, влияющих на рост контрабанды в Казахстане. Одним из главных он назвал рост акцизов на табачную продукцию.

"Фактически акциз – это единственный на сегодня инструмент борьбы Минздрава с курением сигарет. Так или иначе, акциз, влияющий на ценообразование, для большей части населения носит не стимулирующий характер, как предполагалось, а запретительный. Поэтому люди будут искать более дешевые альтернативы – в данном случае, контрабандную продукцию. Если есть спрос, то появляется и предложение – по всем законам рынка", – считает эксперт.

Еще одна причина – доступность нелегальной табачной продукции, особенно если она продается в соседних государствах по более низкой цене. То есть человек легально покупает товар в странах ближнего зарубежья, а затем "полулегально" ввозит в Казахстан и так же продает.

Наконец, третья, и, пожалуй, самая противоречивая причина, – несоразмерность наказания. Так, согласно статье 234 Уголовного кодекса РК, порог наступления ответственности – 10 тыс. МРП. Сумма серьезная, учитывая, что текущий размер МРП – 3692 тенге. Из этого следует, что за менее крупную партию нелегальной продукции контрабандист может избежать наказания – иначе говоря, просто "недотянуть". А меж тем контрабандисты стараются раздробить крупную партию на мелкие как можно скорее после пересечения границы с целью минимизировать риски быть наказанными за особо крупные размеры.

Отметим, что правоохранительные органы проводят соответствующую работу, о чем свидетельствуют периодические крупные задержания. Например, 23 марта на казахстанско-кыргызской границе пограничникам удалось пресечь крупную партию сигарет, оценочная стоимость которых составляет свыше миллиарда тенге. Однако, как показывает пример, пристальное внимание уделяется именно оптовой торговле. А между тем за розницей уследить труднее.

"Государство не может проверить каждый магазин у дома. При этом далеко не каждый полицейский может отличить поддельные сигареты от настоящих или вообще интересуется этим вопросом. Сил государства не хватает, чтобы пресекать розничную торговлю. Как мы видим из роста цифр контрабанды, тут нужны более системные и серьезные подходы", – рассуждает Дмитрий Жуков.

Эксперт отмечает, что для того, чтобы эффективно повлиять на проблему нелегальной торговли, необходим скрупулезно составленный комплексный подход, включающий в себя как сотрудничество государства, бизнеса и экспертных отраслевых ассоциаций, так и внедрение изменений в текущее законодательство. В частности, индустрия табачных производителей предлагает понизить порог наступления ответственности, а также повысить штрафы.

"Если мы говорим о сигаретах, то по статье 234 (часть первая) порог наступления ответственности следует понизить хотя бы до 5 тыс. МРП. А при повторном нарушении следует ввести уголовную ответственность – не только штрафы, но и какие-то реальные сроки. Также есть статьи 214, 233 и 234 УК РК, которые предусматривают штрафы. Зачастую они несоразмерны потерям государства, потому что для контрабандистов платить штрафы выгоднее, чем платить акциз. Еще одна мера: по статье 234 (часть вторая) понизить порог наступления ответственности с 20 до 10 тыс. МРП. Это значительно отрезвит многих", – поясняет Дмитрий Жуков.