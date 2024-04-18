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Когда казахстанцы почувствовали настоящую весну

Когда казахстанцы почувствовали настоящую весну, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики РГП "Казгидромет" предоставили исследование о том, чем запомнился март 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, весна на территории страны вступила в свои права значительно позже, чем в 2023 году.

Также сказано, что погода в марте была очень изменчива. Волны тепла сменялись волнами холода, а частое прохождение циклонов и атмосферных фронтов через территорию Казахстана обусловило избыточное количество осадков на большей части страны.

"Например, 20 марта на метеостанции (МС) Актау за сутки выпало 16 мм при месячной норме 15 мм, также 21 марта на МС Кызылорда выпало 21 мм при норме за месяц 15 мм, на МС Тасты (Туркестанская область) выпало 37 мм при норме 20 мм, 26 марта на МС Уральск выпало 26 мм при норме 25 мм".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в течение марта наблюдались не только туманы, гололед, но и ранние грозы.

Первые грозы отмечались 21 марта в Туркестанской, Жамбылской областях, 28 марта – в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях.

Специалисты подчеркивают, что для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и большой суточный ход.

"К примеру, в Акмолинской области 18 марта на МС Балкашино ночью температура воздуха составила -20,5°С, а днем повышалась до +2,3°С, на МС Щучинск ночью температура воздуха была -19,6°С, днем - +1,1°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь в третьей декаде месяца жители республики почувствовали настоящую весну.

"По всей стране начала повышаться температура воздуха, днем в северной половине республики до +5+15°С, на юге республики прогрелось до +17+27°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 апреля 2024 года.

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