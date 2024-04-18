"Поможем получить кредит без согласия супруги": новую схему мошенничества прогнозирует эксперт

В Казахстане обсуждают законопроект, согласно которому потребительские кредиты планируют выдавать только с согласия мужа или жены. То есть без разрешения супругов физлица не смогут оформлять займы в банках и МФО.

В случае принятия Сенатом документ уйдет на подписание президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Инициаторы предложения уверяют, что поправка в законопроект – шаг вперед в борьбе с лудоманией. При этом другие эксперты называют норму ущемляющей права граждан, которая, возможно, приведет к другим последствиям, сообщает Zakon.kz.





Учредитель и генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана", автор проекта Stop-piramida.kz и экс-депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли считает, что норма принимается в сложное время, когда институт семьи в Казахстане переживает непростой период.

"Данная норма приравняет взрослых людей к детям до 18 лет с ограниченной дееспособностью – ходите строем за ручку, подписывайте, одобряйте, и сделает супругов зависимыми друг от друга даже в самых минимальных бытовых вещах. Ведь есть не только миллионные кредиты, но также незначительные займы. Кроме того, тысячи людей в настоящее время находятся в состоянии бракоразводных процессов. Они в конфликтной ситуации, диван с телевизором поделить не могут. И представляете: один у другого спрашивает разрешение на кредит. Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Люди начнут конфликтовать сильнее. Скорее всего, это приведет к возможным воздействиям друг на друга", – заявил общественный деятель.

Экс-депутат Мажилиса не исключает, что так казахстанцев хотят лишить самостоятельности и независимости в принятии решений. Более того – для утверждения законопроекта отсутствуют условия качественного исполнения.

"Первое. По информации КГД Минфина, из всех заявок, которые были поданы на банкротство физлиц, около 800 человек имели более двух браков, зарегистрированных в РАГСе. Есть случай, когда у одного человека было зарегистрировано четыре брака.



Вторая ситуация. Человек лежит на больничной койке. Ему нужна операция или другие медицинские процедуры. Супругу срочно нужны деньги на медманипуляции или чтобы человека за границу на лечение отвезти. А супруга недееспособна и не может одобрить кредит. Либо – человек находится в местах лишения свободы. Как он должен решать вопрос с согласием на кредит?

Третье. Когда происходила реструктуризация ипотечных займов, люди специально разводились, чтобы быть причисленными к социально уязвимым слоям населения. Возможно, что после принятия законопроекта общество отреагирует так: "Зачем жениться, чтобы потом разрешение даже на минимальные кредиты брать? Лучше сожительствовать". Мы хотим укреплять институт семьи, а теперь выходит вот такая вещь.

Четвертое. Любое административное ограничение доступа к кредитным ресурсам – это плохо. Есть люди, которым не дают кредиты, потому что они на просрочке. Что я вижу – у нас минимум пять интернет-ресурсов в Казахстане, которые заманивают людей, обещая кредиты людям с просрочкой. Берут деньги якобы на страховку, еще на что-то и обманывают их. После принятия поправки в законопроект появится дополнительное мошенническое объявление: "Поможем получить кредит без согласия супруги".

И пятое. В законопроекте есть такой момент: если кредит будет выдан без согласия супругов, то деньги не вернутся в финорганизацию – долг спишут. Соответственно, станут проворачиваться схемы, когда люди специально будут пытаться оформлять кредиты без согласия супругов, чтобы потом пытаться списать эти долги", – говорит экс-депутат Мажилиса Парламента.

По мнению эксперта, обсуждаемая норма не учитывает фактическое состояние семейных отношений, а также бытовые условия, при которых людям могут срочно понадобиться деньги. А чтобы окончательно решить вопрос с лудоманией и побороть ее, нужны другие инструменты.





"С лудоманией нужно бороться не таким способом, на мой взгляд. В первую очередь нужно понимание причины, почему человек играет. А потом уже его ограничивать. Представляете, что с нашим обществом происходит, если некоторые казахстанцы считают, что на ставках и азартных играх можно заработать. Людям не показывают, как функционирует игорный бизнес. Там выигравших не бывает, кроме самого казино или букмекерской конторы. Прежде, чем менять какой-то закон, нужно смотреть, почему старый не работает. Изменения законов – это хорошо. Но, в первую очередь, должны меняться сами люди", – подытожил Ли.