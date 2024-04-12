Кредит только с согласия супругов, новые управления в Алматы, в трех регионах возможны подтопления – итоги дня

В Казахстане планируют ввести норму, согласно которой банкам и МФО будет запрещено выдавать кредит физлицу без согласия супруга или супруги. В Алматы появятся новые управления, большая вода угрожает еще трем регионам страны. Главные события за 12 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Кредит только с согласия супругов

Запрет на получение кредита без согласия жены или мужа в марте 2024 года одобрили депутаты Мажилиса. На данный момент проект находится на стадии рассмотрения и поправка пока не принята. Но эксперты уже сейчас видят в ней множество недостатков и даже нарушений.

Одним из поводов ввести новое правило стала лудомания. Кредиты, взятые лудоманом, становятся тяжелым бременем для семейного бюджета, и в том числе способствуют уровню закредитованности, считают законодатели. Поправка, по их мнению, поможет снизить количество ненужных "вредных" кредитов.

Два новых управления созданы в Алматы

Акимат города утвердил постановления от 8 апреля 2024 года "О некоторых вопросах органов государственного управления города Алматы" и "Об утверждении положений коммунальных государственных учреждений". Созданы Управление развития общественных пространств города Алматы и Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды. Так, на большей части Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильные дожди, в горных районах – осадки в виде дождя и снега, на востоке и в центре республики также прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере и востоке – гололед, на юге, юго-востоке – грозы, на юго-западе днем пыльная буря. В Жетысуской области в Алакольском районе ожидается ветер, временами с порывами до 30 м/с и более. В Туркестанской и Жабылской областях с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог. В горных районах Алматинской области и прилегающей территории города Алматы с 12 апреля также ожидается формирование склонного стока, подъем уровня воды на реках и при этом возможны разливы и подтопления.

В "Казселезащите" прокомментировали информацию об угрозе жизни 30 тыс. алматинцев

Как сообщили в организации, обстановка на реке Аксай, выше строящейся плотины, спокойная, селевой опасности нет. Отмечается, что в настоящее время моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется. Водный поток реки Аксай беспрепятственно транзитом проходит через водопропускные сооружения, скопления воды в чаше селехранилища нет.

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям

Президент заявил, что благодаря науке мы сможем повысить качество жизни граждан и обеспечить им светлое будущее. Как подчеркнул глава государства, только достигнув этой цели, мы сможем воплотить в жизнь триаду "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация". Также на этом же заседании президент особое внимание уделил развитию университетской науки и научной инфраструктуры, а также назвал слабую сторону казахстанских вузов. Высказался президент и о ситуации с паводками. Он напомнил, что ряд регионов страны серьезно пострадали от сильнейших наводнений, равных которым не было более 80 лет.

Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали, как в Казахстане за неделю изменились цены на социально значимые продовольственные товары. Согласно информации, по состоянию на 9 апреля подорожали: первый сорт муки – на 0,9%,сливочное масло – на 0,3%, мясо куриное (бедро) – на 0,5%, морковь – на 1,4%, сахар – на 1,1%, соль – на 0,1%.

В Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода

Приказом министра сельского хозяйства установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на 6 месяцев. Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления.

В Алматы осудили мужчину, который в аэропорту, воровал багаж пассажиров

29-летний мужчина не один раз крал имущество из багажа рейсов по международным направлениям Алматы – Дубай, Алматы – Прага и Алматы – Гонконг на территории склада временного хранения аэропорта. Задержанный, работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март 2024 года совершил кражи на общую сумму 7 645 371 тенге. Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства.

В Актобе скончался ученик спортивной школы

Это произошло вчера около 22:00. Несмотря на усилия экстренных служб, он скончался в машине "скорой помощи", не доехав до больницы. В публикации отмечено, что причина его смерти в настоящее время расследуется. Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.

Военные билеты переведены в цифровой формат

Теперь требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение отменено. Сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель сможет получать в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства egov.kz. По законодательству юридические лица обязаны фиксировать данные об отношении к воинской службе граждан.

Новости мира

Израильская армия готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу страны уже в ближайшие 24-48 часов.

Власти Оренбургского района Оренбургской области России 12 апреля 2024 года доложили о ситуации на реке Урал. Уровень воды в ней уже превысил опасную отметку почти на 200 см.

Богатейшую женщину Вьетнама приговорили к смертной казни.

В Челябинской области на озере Куракли-Маян прошла спасательная операция МЧС России, благодаря которой спасли 53 рыбаков, которые 11 апреля застряли на льдине.

Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в аварии.

Архивный документ о Юрии Гагарине опубликовали в России.