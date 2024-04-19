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Теракты в Астане: на рассылки отреагировали в полиции

Теракты в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:03 Фото: Zakon.kz
В мессенджерах стали распространять сообщения с угрозами устроить теракты в школах и торговом центре столицы. На это отреагировали в Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появился канал, в котором неизвестные пишут о готовящихся расстрелах людей в школах, а также о бомбе в торговом центре.

Теракты в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:03

Фото: Zakon.kz

Теракты в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:03

Фото: Zakon.kz

Мы обратились в ДП Астаны за комментарием.

"Департамент полиции сообщает, что данная публикация не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации", – ответили в ведомстве.

Там напомнили, что распространение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на 5 лет.

В начале 2024 года аналогичные угрозы рассылали и в других регионах страны: в адрес школ, расположенных в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре. В МВД тогда прокомментировали эти случаи.

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