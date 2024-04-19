Именные часы от Токаева вручили военнослужащим-срочникам

Во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил солдат, отличившихся особым усердием при оказании помощи местному населению в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минобороны 19 апреля 2024 года, подарок военнослужащим-срочникам от имени Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК вручил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов.

"Среди награжденных – водитель заряжающей боевой машины артиллерийского дивизиона рядовой Илья Кузьмин. Он проходит службу в войсковой части 31775 регионального командования "Астана", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По словам Ильи Кузьмина, в эти тяжелые дни армия от рядового до генерала и народ объединились для того, чтобы противостоять водной стихии.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Ценным подарком были также награждены сослуживцы Ильи Кузьмина Cұлтан Асылжан, Николай Гончаров и Бакытжан Конакбаев.

17 апреля 2024 года стало известно, что часы от президента получил карагандинский спасатель. Мужчину поощрили за самоотверженную работу в сложной паводковой обстановке в Северо-Казахстанской области. Подробности здесь.