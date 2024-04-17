Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Часы от президента получил карагандинский спасатель

Пожарный получил часы от президента, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:51 Фото: ДЧС Карагандинской области
Старшего пожарного-спасателя части № 23 ДЧС Карагандинской области Серика Сагаша наградили наручными часами от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчину поощрили за самоотверженную работу в сложной паводковой обстановке в Северо-Казахстанской области, сообщили в ДЧС Карагандинской области 17 апреля. 

Спасатель из Караганды получил часы от президента, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:51

Фото: ДЧС Карагандинской области

10 апреля Серик Сагаш в составе группировки Карагандинского региона отправился для борьбы с паводками в Северо-Казахстанскую область. В условиях ненормированного графика по 17-20 часов в сутки с коллегами он эвакуировал население, укреплял дамбу, осуществлял патрулирование (контроль уровня воды).

"Серик Сагаш служит в органах гражданской защиты с 2018 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению своих обязанностей относится ответственно", – говорится в сообщении.

16 апреля в СКО глава государства поблагодарил всех граждан, вовлеченных в борьбу с паводками. 

Читайте также

В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения
В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах
Акимат возместит ущерб за разбитое в машине стекло
Акимат заплатит автовладельцу за разбитое из-за ямы на дороге стекло
Нотариус обманул жителей Шымкента на 47 млн тенге
Нотариус обманул жителей Шымкента на 47 млн тенге
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт Караганда Карагандинская область Паводки-2024 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: