Часы от президента получил карагандинский спасатель

Старшего пожарного-спасателя части № 23 ДЧС Карагандинской области Серика Сагаша наградили наручными часами от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчину поощрили за самоотверженную работу в сложной паводковой обстановке в Северо-Казахстанской области, сообщили в ДЧС Карагандинской области 17 апреля.

Фото: ДЧС Карагандинской области

10 апреля Серик Сагаш в составе группировки Карагандинского региона отправился для борьбы с паводками в Северо-Казахстанскую область. В условиях ненормированного графика по 17-20 часов в сутки с коллегами он эвакуировал население, укреплял дамбу, осуществлял патрулирование (контроль уровня воды).



"Серик Сагаш служит в органах гражданской защиты с 2018 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению своих обязанностей относится ответственно", – говорится в сообщении.

16 апреля в СКО глава государства поблагодарил всех граждан, вовлеченных в борьбу с паводками.